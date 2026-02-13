В Ступинском округе строят завод промышленных ворот мощностью 15 тыс м в год

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» началось строительство завода по выпуску крупногабаритных воротных систем мощностью до 15 тыс. м² в год, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Ступинском округе на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» возводят производственный комплекс по изготовлению промышленных ворот для авиационных ангаров, логистических центров и крупных производственных объектов. Предприятие будет выпускать до 15 тыс. квадратных метров воротных систем в год, включая конструкции шириной до 32 метров. Общая площадь будущего завода составит около 7,5 тыс. квадратных метров.

В настоящее время на стройплощадке ведутся работы по устройству основных конструкций и прокладке инженерных сетей, степень строительной готовности объекта достигла 15 %. Завершить строительство планируется в первом квартале 2027 года. После запуска завода планируется создать более 55 новых рабочих мест для местных жителей.

Проект реализуется при поддержке центра содействия строительству Московской области по принципу «единого окна». Инвестору оказали помощь в оформлении градостроительного плана, проведении инженерных изысканий, получении необходимых заключений и согласований, что позволило ускорить получение разрешения на строительство.

Застройщиком выступает ООО «РАТЕЛ СТУПИНО», специализирующееся на производстве строительных металлических конструкций. Строительство контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Особая экономическая зона «Ступино Квадрат» ориентирована на развитие высокотехнологичных производств. В реестре ОЭЗ зарегистрировано более 40 резидентов, которым предоставляются налоговые льготы, субсидии и упрощенные таможенные процедуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.