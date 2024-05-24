В Ступине запустили производство утеплителя

Компания «Кералайт» запустила в городском округе Ступино цех по производству теплоизоляционных плит «Аэроконтур». Сейчас на производственной площадке уже выпускают продукцию разных марок, а также завершается модернизация оборудования для повышения качества и увеличения линейки выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Помощь в подборе участка для размещения производственной площадки компании оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта «Кералайт» составляет порядка 400 млн рублей. В конце 2023 года компания запустила цех по производству архитектурного декора, а в этом году на предприятии завершили пусконаладочные работы оборудования по производству теплоизоляционных плит и уже приступили к выпуску первой продукции. На предприятии создано свыше 40 рабочих мест. Вывести цех на полную мощность планируется до конца III квартала 2024 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На текущий момент на предприятии производят теплоизоляционную плиту «Аэроконтур» с использованием композитного материала, которая формируется путем смешивания цемента, вспененного полистирола и модифицирующих добавок. Все материалы — отечественного производства, разработанные технологами компании. Плиты разработаны плотностью от 80 до 200 кг/ куб. м. и температурой применения от минус 40 градусов до 70 градусов. Преимуществом таких плит является низкая теплопроводность, стабильность физических свойств, низкое водопоглощение и легкость в монтаже.

«Материал нашей продукции не воспламеняется и является экологически безопасным, что подтверждается протоколами испытаний и сертификатами соответствия. На данный момент мы вышли на производственный объем в 150 кубометров теплоизоляционных плит при работе в одну восьмичасовую смену. При выходе на проектную мощность и график в несколько смен, объем выпускаемой продукции в сутки увеличится до 500 кубометров», — отметила директор производства «Кералайт» Елена Ванышева.

В перспективе компания «Кералайт» планирует наладить взаимодействие с учебными учреждениями и исследовательскими центрами Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.