В Ступине продолжается реализация инвестпроектов по программе «Земля за 1 рубль»

В округе ведется реализация 11 инвестиционных проектов по программе «Земля за 1 рубль». Общая инвестиционная стоимость — 9,7 млрд рублей, из них освоено 545 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Среди компаний, которые реализуют проекты: «Трейлер», «ПК Печагин», «Ступинский гофрокомбинат», «Вкусы здоровья», «Циркуль», «КСМК М-4», «Луч тепла», «Михневская керамика», «Промтара М-4», «Цифровые перспективы», «Инвест Вингс».

Планируется создание свыше 900 рабочих мест. Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию: II квартал 2025 — I квартал 2028.

После выхода на проектную мощность реализуемых инвестпроектов ежегодный объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет округа составит порядка 100 млн рублей.

«Программа позволила привлечь внимание инвесторов, что значительно увеличивает экономический потенциал округа. Мы создаем условия для развития малого, среднего и крупного бизнеса, а значит, способствуем созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни жителей. Мы должны сопровождать и контролировать реализацию таких проектов», — отметил глава округа Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.