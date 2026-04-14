В Ступине построят завод функционального питания к 2028 году

Завод по производству функционального питания построят в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» в Подмосковье. Инвестором выступит компания «СОФОС БИОТЕХНОЛОДЖИ», ввод предприятия запланирован на 2028 год, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Инвестиции в проект компании „СОФОС БИОТЕХНОЛОДЖИ“ оцениваются почти в 178 млн рублей. Площадь производственно-складского комплекса составит порядка 3 тыс. кв. м, на предприятии будет создано более 110 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Плановая мощность производства составит 1000 тонн продукции в год. Предприятие будет выпускать функциональные ингредиенты для БАДов, спортивного питания, сегмента HoReCa и фармацевтической отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.