В Ступине построят завод функционального питания к 2028 году

Производство функционального питания появится в городском округе Ступино в Подмосковье. Соглашение о реализации проекта на ПМЭФ-2026 подписали зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева и замгендиректора «СОФОС БИО» Евгений Кореньков, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «СОФОС БИО» построит производственно-складской комплекс площадью 3 тыс. кв. м на участке 1 га, который находится в собственности инвестора. Объем инвестиций составит 178 млн рублей. После запуска предприятие сможет выпускать до 1 тыс. тонн продукции в год и создаст около 120 рабочих мест.

«Компания «СОФОС БИО» займется производством функционального питания. Для реализации проекта инвестор построит производственно-складской комплекс площадью 3000 кв. м. Ежегодно завод сможет производить 1000 тонн продукции», — сообщила Екатерина Зиновьева.

На заводе планируется выпускать пищевые добавки, ингредиенты и сырье для БАДов, спортивного функционального питания, фармацевтики, HoReCa и космецевтики. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2028 год.

«В результате реализации инвестпроекта компания рассчитывает охватить порядка 70% российского рынка функционального питания», — отметил Евгений Кореньков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.