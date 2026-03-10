В Ступине откроют лабораторию кормов за 150 млн рублей

Компания «Мустанг Технологии Кормления» в марте 2026 года запустит модернизированную лабораторию в ОЭЗ «Ступино Квадрат» в Подмосковье. Инвестиции в проект превысили 150 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Мустанг Технологии Кормления», выпускающая корма для сельскохозяйственных животных, завершает подготовку к открытию собственного центра контроля качества и безопасности продукции. В лаборатории устанавливают современное оборудование для проведения классических и экспресс-анализов.

Новый объект обеспечит комплексный контроль на всех этапах производства — от проверки поступающего сырья до анализа готовой продукции. Специалисты смогут исследовать корма на содержание витаминов, микроэлементов и уровень микотоксинов.

Создание лаборатории позволит повысить точность контроля рецептур и снизить риски производственных отклонений. Предприятие также сократит сроки исследований и производственный цикл за счет отказа от внешних экспертиз.

Производственный комплекс компании в ОЭЗ «Ступино Квадрат» занимает более 11 тыс. кв. м. Годовой объем выпуска достигает 200 тыс. тонн продукции, на заводе работают 80 человек.

Подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе в особой экономической зоне, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Сервис создан в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.