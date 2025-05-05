В столице ведется реализация масштабных инвестиционных проектов

С 2016 года в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в столице инвесторам передано свыше 1,1 тыс. га земли, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На данных территориях возводятся современные производства, технопарки, школы, спорткомплексы и медучреждения.

«Всего построят 13 млн кв. м недвижимости. Только на промышленных объектах появится около 60 тыс. новых рабочих мест. Инвесторы создают проекты в сфере промышленности, медицины, спорта, транспорта, образования и гостиничного бизнеса. Участки передаются в аренду с 2016 года, а для производственных площадок с 2022-го действует льготная ставка — 1 рубль за участок в год», — уточнил градоначальник.

На данный момент реализуются 334 проекта в рамках МаИП, завершены 220. Среди них: производственный комплекс по изготовлению автокомпонентов в Бирюлеве Западном, новый цех по выпуску скоростных лифтов в Гольянове, Ледовый дворец в Мневниковской пойме и спорткомплекс с бассейном «Раменки».

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы добавили, что была расширена поддержка для тех, кто строит промышленные объекты, а также увеличен коэффициент льготы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда — с 0,7 до 0,8, что позволит снизить затраты и ускорить реализацию высокотехнологичных производств в мегаполисе.

«Реализация программы МПТ позволяет гармонично развивать инфраструктуру жилых районов, насыщать их новыми функциями, создавать возможности для работы рядом с местами проживания людей. Появляются действительно необходимые рынку объекты и растущий спрос на них это подтверждает. В эту программу успешно интегрировался и формат коммерческой недвижимости light industrial, который предоставляет резидентам возможность эффективного совмещения разных бизнес-функций: производства, хранения, офиса и шоурума в одном месте», — заключил управляющий партнер девелопера Parametr Александр Манунин.