В столице разработали пластики для российского серийного электромобиля

Московское научно-производственное предприятие «Полипластик» разработало высокотехнологичные пластики для электромобиля «Атом», выпуск которого начнется в 2025 году, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день в Москве создан инвестклимат и пул развитых инструментов поддержки, которые позволяют предприятиям расширять мощности, наращивать объемы производства, а также заниматься разработкой высокотехнологичных материалов.

«Сейчас они находят применение в различных отраслях, включая автомобильную промышленность. Так, столичная компания создала для первого серийного отечественного электромобиля инновационные полимерные материалы, которые обладают необходимыми потребительскими качествами для успешной эксплуатации транспортного средства. Их применение позволило воплотить идеи автоконструкторов в интерьере и экстерьере электромобиля», — уточнил Гарбузов.

С началом производства электромобиля московская компания сможет обеспечить бесперебойный выпуск материалов, поскольку они создаются из российского сырья. Это значительно снижает зависимость от импортных поставок и гарантирует стабильность производственного процесса.

Материалы на основе полипропилена, разработанные для деталей бамперной группы электромобиля, были отдельно изучены на радиопроницаемость. Исследования проводились в диапазоне частот, используемых в современных автомобильных системах.

«При выборе полимерных материалов для экстерьера электромобиля важным условием было корректное взаимодействие окрашенных пластиковых деталей бамперной группы с усовершенствованной системой помощи водителю ADAS, которая используется в „Атоме“. Результаты испытаний радиопроницаемого компаунда подтвердили возможность корректной настройки данной системы», — отметила руководитель направления «Автопром» компании «Полипластик» Екатерина Смирнова.

В электромобиле нашли отражение общемировые тенденции к снижению веса автотранспорта за счет замены крупногабаритных металлических компонентов экстерьера на пластиковые. Бренд «Атом» применяет в конструкции электромобиля полимерные крылья из высокотехнологичного материала столичного производства.

«В электромобиле „Атом“ используются современные российские материалы, соответствующие высоким стандартам качества и безопасности. На этапе разработки деталей была проведена компьютерная симуляция, позволившая заранее оценить их прочность и долговечность еще до производства и испытаний. Применение инновационных материалов обеспечивает надежность автомобиля в любых дорожных условиях, гарантируя водителю и пассажирам высокий уровень комфорта и безопасности», — резюмировал руководитель отдела материалов в «Атоме» Михаил Смекалов.