В столице открыли роботизированный завод по производству модульных домостроений

На площадке «Толстопальцево» ОЭЗ «Технополис Москва» в районе Внуково между Боровским шоссе и Привольной улицей открылся роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей домостроения. Проект реализовала ГК «МонАрх» при поддержке города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

На заводе выполняют полный цикл производства модулей, начиная со сборки каркаса и заканчивая отделкой, в которую входит обустройство фасадов, окон и внутренней инженерии.

«Первая очередь предприятия была введена в эксплуатацию чуть более двух лет назад. Сейчас завершили строительство объектов второй и третьей очереди. Помимо основного завода запустили производство оконных и фасадных конструкций, где планируют выпускать до 270 тыс. кв. м стеклопакетов в год», — отметил Сергей Собянин.

Он уточнил, что на заводе уже произвели свыше 200 тыс. кв. м модулей. Они широко применяются в строительстве жилья по реновации, школ, детсадов и других объектов.

Конструкции позволили сократить сроки возведения школ и детсадов в 2,2 раза в сравнении с монолитным строительством, а жилья — в 1,3 раза.

Возрастает и качество строительства. На него не влияют ни погода, ни человеческий фактор, потому что до 90% работ выполняется прямо на заводе.

Производство максимально роботизировано. После выхода предприятия на проектную мощность конвейерные линии смогут выпускать готовые модули каждые 48 минут.

«Посещение мэром завода крупномодульного домостроения „Монарх“ стало значимым событием, демонстрирующим эффективность городских программ поддержки предпринимательства, а именно, предоставление земли за 1 рубль, что позволило существенно ускорить его запуск, создав новые рабочие места.

Завод специализируется по производству крупногабаритных модулей для строительства жилых домов в рамках Программы реновации, а также для возведения школ, детских садов, Управ в разных районах города.

Это яркий пример успешного взаимодействия с городом, способствующего экономическому росту и улучшению жилищных условий.

Высокие темпы возведения сооружений, качество используемых материалов для развития городской инфраструктуры и стремление удовлетворить спрос на качественное жилье позволяет оперативно решать жилищные проблемы населения и обеспечивать строительство социальных объектов в короткие сроки», — Дмитрий Молчалин, генеральный директор компании «Монарх».

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что в столице особое внимание уделяют привлечению молодых кадров в индустриальный сектор, в частности за счет работы со студентами технологических вузов и колледжей.

Москва готова предоставить начинающим специалистам комфортные условия труда, карьерные перспективы и достойную заработную плату. Если сегодня в производственной сфере столицы занято более 755 тыс. человек, то, согласно Стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, в городе будет создано еще 100 тыс. новых рабочих мест.