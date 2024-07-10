В столице одобрены планы строительства объектов по программе создания мест приложения труда

Инвесторы планируют возвести спортивный комплекс и многофункциональный центр в районе Щербинка; офисно-деловой центр во Внукове; многофункциональный комплекс в районе Ново-Переделкине; 2 школы в районах Печатники и Коммунарка.

«В общей сложности объекты дадут порядка 4,4 тыс. рабочих мест. За 4 года программа охватила практически все районы столицы», — отметил градоначальник.

Также он добавил, что построенная инвесторами недвижимость позволит создать более 218 тыс. рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.

Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда столичные районы получают сбалансированную застройку, а у горожан появляется возможность найти работу рядом с домом.

«Одним из проектов, участвующих в программе, является Level Work Воронцовская. Он возводится на юго-западе Москвы вблизи станции метро „Воронцовская“ на месте бывшей промзоны № 35 „Воронцово“. В бизнес-центре предусмотрены не только офисные помещения, но и спортивный комплекс с кортом для падел-тенниса, медицинский центр, а также рестораны и магазины. Таким образом, жильцы расположенных рядом домов смогут не только найти работу в крупном бизнес-центре, но и провести там свой досуг», — заключили в пресс-службе Level Group.