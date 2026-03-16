В Ставропольском крае бензин подорожал до 94 руб за литр

В Ставропольском крае после краткой паузы цены на бензин снова начали расти: АИ-98 превысил 94 рубля за литр. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

По данным статистики за период с 3 по 10 марта, АИ-92 подорожал до 63,91 рубля за литр (+0,27%), АИ-95 — до 70,28 рубля (+0,22%), АИ-98 — до 94,04 рубля (+0,55%). Дизельное топливо выросло на 0,05% — до 74,34 рубля за литр.

Эксперты отмечают, что внутренние цены на бензин в России не привязаны напрямую к мировым котировкам. На рынок влияют состояние нефтеперерабатывающих заводов, ремонты, биржевая ситуация, акцизы, налоги и экспорт. Поставки за рубеж остаются более выгодными для производителей из-за более высокой цены.

«Действуют ограничения на экспорт бензина, также действует и мораторий на обнуление демпфера. Благодаря этому государству удалось внушительным образом сократить оптовые цены — в среднем на 5%. На розничные цены это тоже повлияло», — отметил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Высшей школы управления Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

По его словам, дополнительные поставки из дружественных и нейтральных стран поддерживают рынок, однако пока не обеспечивают оптимальную маржинальность в рознице.

