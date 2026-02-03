В США заявили, что Индия сократила закупку российской нефти с конца 2025 г

Индия с конца прошлого года стала покупать меньше российской нефти. На это указал торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью телеканалу CNBC, сообщает ТАСС .

Американский торгпред заявил о том, что США следят за ситуацией с закупкой Индией российской нефти. По его словам, индийцы стали постепенно «сворачивать» этот процесс с конца прошлого года.

Грир отметил, что индийские власти диверсифицируют свои закупки энергоносителей в пользу США. В том числе речь идет о газе, пропане и других вещах.

Также торгпред США высказал мнение, что Индия хочет пересмотреть закупки ресурсов и у других поставщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди согласился прекратить покупать российскую нефть. По его словам, индийские власти также согласились закупать больше американских энергоресурсов.

