В США рассказали, когда американский бизнес может вернуться в Россию

Уиткофф: американский бизнес может вернуться в РФ после сделки по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CBS News заявил, что Вашингтон рассчитывает на возвращение американского бизнеса в Россию при достижении мирного урегулирования украинского конфликта.

«Мы не обсуждали этот вопрос (снятия санкций с РФ-ред.) на встрече (в Эр-Рияде-ред.) <…> Но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник Дональда Трампа добавил, что возвращение американского бизнеса на российский рынок стало бы «положительным событием» после завершения боевых действий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Россия и США пришли к выводу, что нужно снять все препоны для экономического сотрудничества двух стран.