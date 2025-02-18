Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время переговоров в Эр-Рияде Россия и США пришли к выводу, что нужно снять все препоны для экономического сотрудничества двух стран, сообщает РИА Новости .

Российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. За большим прямоугольным столом члены делегаций двух стран обсудили дальнейшее экономическое сотрудничество и вопросы урегулирования украинского конфликта.

Москву на переговорах представляли Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От Вашингтона выступали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По вопросу украинского конфликта Рубио отметил, что его окончание потребует уступок со всех сторон. Еще политик добавил, что президент Штатов Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине справедливо, а также не допустить его возобновления «через 2-3 года».