В США назвали Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом

Авторы статьи назвали глобальную торговую войну Трампа стратегическим подарком Си Цзиньпину.

«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин», — говорится в сообщении.

Ранее июньский фьючерс на эталонный сорт нефти Brent рухнул до 65 долларов за баррель после введения Китаем пошлин в 34% на всю американскую продукцию. Это минимальная цена с весны 2024 года.

Нефтяные котировки продемонстрировали небольшой подъем после заявления Дональда Трампа о возможном введении США «вторичных тарифов» в отношении России. Как новые тарифы президента США на российскую нефть могут повлиять на экономику РФ, читайте в материале РИАМО.