В США назвали Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Такое заявление опубликовала газета The Wall Street Journal, сообщает RT.
Авторы статьи назвали глобальную торговую войну Трампа стратегическим подарком Си Цзиньпину.
«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин», — говорится в сообщении.
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