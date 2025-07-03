В «Сравни» рассказали, как изменился средний кредитный рейтинг россиян
Во втором квартале 2025 года средний кредитный рейтинг россиян достиг 610 баллов – это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили РИАМО в финансовом маркетплейсе «Сравни».
Позитивная динамика наблюдается с ноября 2024 года, когда впервые эксперты «Сравни» зафиксировали в продукте «Кредитный рейтинг» отчетливый рост среднего рейтинга до 609 баллов (+6% к октябрю 2024 года).
Регионы-лидеры по среднему кредитному рейтингу:
- Чукотский автономный округ – 669 баллов,
- Москва и Московская область – 649 баллов,
- Санкт-Петербург и Ленинградская область – 637 баллов,
- Калининградская область – 633 балла,
- Удмуртская Республика – 631 балл.
Регионы с наименьшими средними показателями:
- Республика Тыва – 531 балл,
- Сахалинская область – 546 баллов,
- Чеченская Республика – 547 баллов,
- Еврейская автономная область – 549 баллов,
- Республика Хакасия – 557 баллов.
«Сегодня уже более 3 миллионов человек управляют своей кредитной историей при помощи нашего маркетплейса. Благодаря регулярному контролю своей кредитной истории пользователи улучшают свой кредитный рейтинг, подходя к выбору финансовых продуктов более осознанно. Мы рекомендуем проверять кредитный рейтинг минимум раз в месяц. Такой подход помогает своевременно отслеживать кредитную нагрузку и вовремя устранять ошибки в отчетах при их наличии», — отметил руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.