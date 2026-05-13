В Солнечногорске выявили три факта незаконной торговли

Проверку сезонной торговли провели 12 мая в Солнечногорске. Сотрудники администрации осмотрели восемь точек от города до Андреевки и выявили три случая работы в несанкционированных местах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мониторинг провели сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства. По итогам рейда зафиксированы три факта выносной торговли в неустановленных местах. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях с изъятием продукции.

Еще по трем объектам специалисты направили предостережения. Владельцам указали привести внешний вид торговых точек в соответствие с действующими требованиями.

«Сезонная торговля разрешена только в специально отведенных местах и при наличии согласованных разрешительных документов. Выносная торговля является основанием для составления протокола об административном правонарушении, который будет рассмотрен в суде», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Он подчеркнул, что такие проверки в округе проводят на постоянной основе.

Сообщить о фактах незаконной сезонной торговли жители могут по телефону горячей линии главы +7 (800) 201-67-47 или в управление по номеру +7 (496) 263-85-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.