В Солнечногорске обсудили реализацию инвестпроектов и поддержку бизнеса

Предприниматели, руководители крупных предприятий и представители администрации и департамента инвестиционного развития встретились 7 октября на деловом завтраке на предприятии «Лем-стиль» в Солнечногорске. Они обсудили инвестиционные проекты, развитие инфраструктуры и меры поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация Солнечногорска организовала инвестиционный час «Точки роста: новые инвестиционные проекты и меры поддержки» на предприятии «Лем-стиль». Участники обсудили поддержку предпринимательства, инфраструктурное развитие и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями.

Первый замглавы Солнечногорска Кирилл Типографщик рассказал о субсидиях для малого и среднего бизнеса и взаимодействии с фондом развития промышленности Московской области. Он подчеркнул важность сопровождения инвестпроектов на всех этапах.

«Департамент инвестиционного развития по поручению главы городского округа Солнечногорск берет на сопровождение все инвестиционные проекты. Помогаем по вопросам подбора земельных участков, получения разрешений на строительство и земляные работы, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями и технологического подключения, а также сопровождаем проект до ввода в эксплуатацию», — отметил Кирилл Типографщик.

Он добавил, что реализация проектов приносит налоги, способствует развитию города и создает рабочие места для жителей.

В блоке «Инвестиционный потенциал округа» представители «Лем-стиль» представили проект фабрики всепогодной уличной мебели. Они рассказали о параметрах площадки, сроках реализации, создании рабочих мест и росте налоговых поступлений.

Компания «Барилла Рус», одно из крупнейших пищевых предприятий округа, наращивает выпуск макаронных изделий и расширяет мощности, включая строительство мукомольного комплекса. Практическим кейсом также поделился руководитель центра обработки данных.

Участники отметили, что встреча помогла обменяться мнениями, найти решения и наладить деловые связи.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное» — https://max.ru/id5044013302_gos; главы округа Константина Михалькова — https://max.ru/mikhalkov_official.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.