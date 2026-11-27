Предприниматели Солнечногорска могут получить льготные помещения, финансовую и имущественную поддержку, а также помощь от проработки идеи до запуска проекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске предпринимателям помогают запускать и расширять проекты. Работа ведется в рамках стратегии губернатора Московской области Андрея Воробьева по развитию экономики региона.

Бизнесу доступны льготная аренда муниципальных и коммерческих площадей для производств, офисов и сервисных проектов, субсидии, льготные кредиты и гранты, в том числе для социальных предприятий и начинающих предпринимателей. Региональные программы также предусматривают предоставление земельных участков и помещений. Консультационная поддержка охватывает все этапы — от проработки идеи до оформления документов и запуска.

«Задача — помогать бизнесу на каждом этапе: от выбора площадки до запуска проекта», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Он подчеркнул, что сотрудники МКУ «Департамент инвестиционного развития» готовы индивидуально сопровождать проекты, подбирать инструменты с учетом специфики бизнеса и помогать в получении доступных мер поддержки.

Адрес: г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2. Телефон: +7 (926) 457-00-96.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное» и главы округа Константина Михалькова.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.