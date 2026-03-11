В Шатуре обсудили новые правила размещения киосков

Бизнес-завтрак с предпринимателями прошел 10 марта в Шатуре, где обсудили реформу нестационарной торговли и новые требования к продаже табачной продукции. О ключевых изменениях рассказала начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной темой встречи стала реформа нестационарной торговли. Новые правила делают требования к размещению киосков и павильонов едиными — независимо от того, находятся они на муниципальной или частной земле. Теперь объект на частной территории также должен быть включен в муниципальную схему размещения, иначе торговля будет признана незаконной.

Автолавки, фудтраки и автоцистерны выделены в отдельную категорию. В схеме можно закрепить за одной автолавкой несколько точек с указанием времени работы, что позволит упорядочить мобильную торговлю.

Отдельно участники обсудили изменения в сфере оборота никотинсодержащей продукции. Ее продажа будет регулироваться так же строго, как и реализация алкоголя. Лицензию смогут получить только стационарные объекты площадью не менее 5 кв. м. Торговля табаком запрещена в радиусе 100 метров от образовательных организаций, а задолженность по налогам не должна превышать 3 тыс. рублей.

«Работа без лицензии или вне схемы — это не просто штраф, а риск полной остановки бизнеса», — подчеркнула Елена Литвинова.

Она добавила, что администрация готова сопровождать предпринимателей на всех этапах перехода к новым правилам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.