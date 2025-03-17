В Шаховской открылся современный склад сырья на заводе электрооборудования

В поселке Шаховская на территории завода электрооборудования состоялось открытие нового современного склада сырья и материалов, что стало важным этапом в развитии предприятия и позволит увеличить производственные мощности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новое складское помещение площадью 864 кв. м оборудовано современными стеллажами, рассчитанными на 900 паллето-мест. Это позволит значительно оптимизировать хранение и логистику сырья, необходимого для производства электрооборудования.

«Мы запустили склад буквально на днях. В начале марта установили стеллажи и уже начали размещать грузы. Под этот склад закупили новую технику: два высоких ричтрака, фанкойлы и транспортировщики паллет. Стеллажи выдерживают достаточно большой вес, потому что материал для цеха очень тяжеловесный», — рассказал начальник склада Константин Игонин.

Сырье из нового склада будет оперативно передаваться в цех по производству кабель-каналов и профтруб, а готовая продукция, в свою очередь, будет направляться в соседнее помещение. Это значительно сократит время логистики и повысит эффективность производственного процесса.

Организация работы склада также продумана: в каждую смену здесь будут трудиться 4 человека, обеспечивая бесперебойную работу и своевременное снабжение цеха необходимым сырьем.

Открытие нового склада сырья на заводе электрооборудования в Шаховской — это инвестиция в будущее предприятия, которая позволит увеличить объемы производства, повысить качество продукции и создать новые рабочие места в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.