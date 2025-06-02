В Серпухове запустили производство высокотехнологичной реагентики

На базе АО «АЛУРОН» при поддержке института инженерной физики открыли новое высокотехнологичное производство реагентики — одну из первых частей фармацевтического кластера, который является проектом АО «Большой Серпухов». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В открытии приняли участие временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, президентом института инженерной физики Алексеем Царьковым, генеральным директором АО «Алурон» Олегом Андрухом, членом совета депутатов Алексеем Батоговым.

«Реагентика — ключ к созданию отечественных препаратов для диагностики заболеваний и выявления патологий. Это стратегически важное направление, способствующее независимости и безопасности в сфере здравоохранения. Работники производства — высококвалифицированные специалисты. Также откроется 20 новых рабочих мест, что привлечет молодых ученых и сформирует сильную команду для научного развития Серпухова», — сказал врип главы муниципалитета.

Он добавил, что производство внесет значительный вклад в развитие фармацевтики и сделает многие анализы более доступными для населения. Высокие технологии должны служить людям, и в Серпухове делается все возможное, чтобы это стало реальностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.