В Серпухове строят центр обработки данных в ОЭЗ Большой Серпухов

Центр обработки данных возводят на территории особой экономической зоны «Большой Серпухов» в Подмосковье, завершить строительство планируют в октябре 2026 года. Проект реализует АО «Т-Банк», работы идут по графику, сообщил глава округа Алексей Шимко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Большой Серпухов» стало шагом к привлечению высокотехнологичных инвесторов. Для округа это создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений в местный бюджет и развитие промышленной инфраструктуры.

Сейчас на площадке АО «Т-Банк» строит современный центр обработки данных. В работах задействованы 170 специалистов, график соблюдается. Инвестиции банка и его дочерней компании «РБ Лизинг» направлены на развитие экономики территории и формирование дополнительных рабочих мест.

Завершить строительство ЦОД планируют в октябре. Каждый этап находится под контролем, приоритетом остаются не только сроки, но и рациональность технических решений с учетом дальнейшего развития площадки.

«В последующем в ОЭЗ откроют свои производства еще два резидента. Переговоры уже ведем», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.