В Серпухове прошла встреча с представителями малого и среднего бизнеса

28 мая врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с представителями малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в округе работают 7 414 индивидуальных предпринимателей и 3 247 юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала года создано 677 новых субъектов предпринимательской деятельности. Бизнес не только драйвер нашей экономики, но и социально ответственен: участвует в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, помогает в реализации городских проектов.

В муниципалитете производят много уникальных брендов, известных в стране. Это гастрономические товары, косметика, лекарственные препараты. Обсудили идею внедрения собственного товарного знака «Сделано в Серпухове», который привлечет внимание туристов и инвесторов.

«Это поможет выделить продукцию, произведенную в нашем округе, будет способствовать увеличению спроса на местные товары, повысит узнаваемость и доверие к местным производителям. Вариантов много, необходимо выбрать то, что лучше всего будет олицетворять Серпухов, его культуру, историю и традиции. Сейчас в муниципалитете есть знак отличия, которым награждают организации сферы туризма — «ГОРОДЪ С. РЕКОМЕНДУЕТЪ». Планируем развивать эту тему и выводить на новый уровень, что будет способствовать узнаваемости наукограда далеко за пределами нашего региона», — прокомментировал Алексей Шимко.

Он отметил, что также были обсуждены вопросы туристической привлекательности, визитных карточек, фишек и сувенирной продукции.

«Совместно будут продуманы варианты реализации. Работа с предпринимательским сообществом будет продолжена», — добавил Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.