сегодня в 14:56

В Серпухове открылся один из крупнейших автодилеров России «Рольф»

Один из крупнейших автодилеров России «Рольф» открылся сегодня в Серпухове. Это значимое событие как для округа, так и для компании, которая до этого базировалась только в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь заходит на региональную площадку в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с Президентом Международной Ассоциации бокса, почетным жителем Серпухова Умаром Кремлевым и генеральным директором группы компаний «Рольф» Романом Антоновым поприветствовали первых посетителей центра.

Теперь жители наукограда, а также соседних Тульской и Калужской областей имеют уникальную возможность получить большой спектр качественно предоставляемых услуг по приобретению и страхованию автомобилей, необходимых аксессуаров, сервисному обслуживанию.

Особенно ценно, что открытие «Рольфа» — это развитие экономической, социальной и даже образовательной отрасли. Компания реализует масштабный проект «Школа механика Рольф», которая обучает молодых специалистов с дальнейшим предоставлением рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.