В Серпухове 11 марта пройдет форум «КреативТерра»

Форум «КреативТерра: Серпухов креативный» пройдет 11 марта 2026 года в музейно-выставочном центре в Подмосковье. Участников ждут экспертные дискуссии, практические секции и презентации проектов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Комитет по развитию креативных индустрий Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с администрацией городского округа Серпухов приглашает творческих предпринимателей, представителей музеев, культурных и туристических проектов принять участие в форуме. Мероприятие направлено на развитие локальных инициатив и их интеграцию в культурные и туристические программы муниципалитета, а также на поиск инвестиционных партнерств.

В программе — экспертный разговор с участием бизнеса, общественности и администрации, практические секции по развитию креативных проектов с применением ИИ, презентации уникальных инициатив. Участники смогут обменяться опытом, установить деловые контакты, представить продукцию на выставочной площадке и получить консультации экспертов.

Сбор гостей пройдет 11 марта с 11:00 до 12:00 по адресу: Московская область, Серпухов, ул. Горького, д. 5б. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте: https://art-mosreg.ru/serpuhovcreativeterra

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.