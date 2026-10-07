В Сергиевом Посаде начали повышать эффективность производства повязок

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Компания «Новые Перевязочные Материалы» из Сергиево-Посадского городского округа присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Пилотным направлением станет выпуск раневой повязки «ВоскоПран» с мазью, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На предприятии «Новые Перевязочные Материалы» прошло стартовое совещание по федеральному проекту «Производительность труда». В нем участвовали команда компании и специалисты регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

Предприятие выпускает лечебные повязки и пластыри. Продукцию используют российские медицинские учреждения, она представлена в крупных аптечных сетях и поставляется медицинским службам ряда российских ведомств.

Пилотным потоком выбрали производство раневой повязки «ВоскоПран» с мазью. Эксперты РЦК совместно с сотрудниками компании проведут диагностику процесса, выявят потери и определят возможности оптимизации.

Предприятие планирует сократить время протекания процесса не менее чем на 15%, уменьшить объем незавершенного производства на 17% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 12%.

Участники проекта могут бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов РЦК Московской области.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Информация о поддержке бизнеса размещена на инвестиционном портале региона https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.