В Сергиево-Посадском округе запускают завод винилового сайдинга

Резидент индустриального парка М-8, компания ООО «Лидертрейд», запускает новое промышленное здание. Инвестором уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Площадь нового производства составляет почти 1,5 тыс. кв. метров. Помимо двухэтажного производственного корпуса, проект предусматривает создание склада, контрольно-пропускного пункта, дробильного участка, лаборатории отдела технического контроля и офисно-бытового помещения, оборудование необходимых инженерных сетей, а также благоустройство территории.

«Инвестиции компании «Лидертрейд» в реализацию проекта составляют 172 млн рублей. На новом производстве винилового сайдинга создадут более 40 новых рабочих мест. Ежегодно предприятие сможет выпускать свыше 450 тонн виниловых панелей и более 600 тонн аксессуаров», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках реализации данного проекта блок сопровождения инвестпроектов Мининвеста помог компании с корректировкой стоимости работ по подключению объекта к сетям газораспределения, проработав этот вопрос с Мособлгазом.

ООО «Лидертрейд» занимается розничной и оптовой поставкой кровельных материалов и сайдинга по всей России. На строительном рынке компания работает уже 15 лет и сегодня занимает свою значительную нишу в сегменте производителей фасадов и кровли.

В ассортименте ее продукции — широкий выбор материалов для отделки фасада: виниловый и металлический сайдинг, сайдинг под бревно, цокольный сайдинг.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.