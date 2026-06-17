В Сергиево-Посадском округе реконструируют сыроварню на 200 кв м

Реконструкция сыроварни площадью около 200 квадратных метров началась в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского округа. Новое помещение оснастят подземной камерой для созревания сыра, а поголовье хозяйства планируют увеличить до 1300 голов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Крестьянское фермерское хозяйство «Сабиров» работает в деревне Взгляднево по принципу замкнутого цикла. В его структуру входят фермы и «Сыроварня у Гремячего ключа». Сейчас в хозяйстве содержится около 500 коз и 200 овец.

В 2025 году здесь произвели почти 200 тонн молока. Из него изготавливают более 20 видов мягких, полутвердых и твердых сыров. С момента основания при поддержке государства в хозяйстве отремонтировали действующие и построили новые фермы, закупили доильное оборудование и технику, открыли сыроварню и увеличили стадо.

В настоящее время ведется реконструкция новой сыроварни площадью порядка 200 квадратных метров. В ней оборудуют подземную камеру для созревания сыра. В перспективе фермеры планируют нарастить поголовье до 1300 голов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.