Компания «Реклайм» получила без торгов 4,9 га земли в Сергиево-Посадском округе для создания производства пластиковых тележек. Инвестиции составят 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Реклайм» построит в Сергиево-Посадском округе производственный комплекс площадью 15 тыс. кв. м. Участок площадью 4,9 га предоставлен без торгов по региональной программе поддержки инвесторов.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что вложения в проект составят 1,5 млрд рублей. Предприятие обеспечат необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Реализация проекта позволит создать 60 рабочих мест.

Производство запустят в три очереди: первую — до конца 2031 года, вторую — в 2034 году, третью — в 2035 году. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2 тыс. тонн изделий из пластмассы в год.

«Реклайм» специализируется на пластиковых изделиях, в том числе тележках для торговых предприятий. Помимо выпуска собственной продукции, компания выполняет заказы на литье пластмасс под давлением, изготовление и ремонт пресс-форм, производство изделий по техническим требованиям заказчиков.

Землю предоставили по программе поддержки инвесторов, известной под номером постановления «272». Она позволяет получать участки без торгов при условии выполнения инвестиционных обязательств. После их исполнения инвестор вправе выкупить землю за 15% кадастровой стоимости.

Подобрать площадку для инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона Карта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.