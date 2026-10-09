В Сергиево-Посадском округе построят роботизированную молочную ферму

СПА(к) «Кузьминский» построит в Сергиево-Посадском округе роботизированную молочную ферму на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота. Проект стоимостью 1 млрд рублей планируют завершить в 2031 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение о строительстве фермы подписали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и председатель СПА(к) «Кузьминский» Олег Хахунов. Подписание состоялось на стенде региона на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026».

Инвестиции составят 1 млрд рублей. Ферма на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота сможет производить до 12 тыс. тонн сырого молока в год. Завершение проекта намечено на 2031 год. Цифровые решения автоматизируют доение, учет показателей и управление стадом.

«Сегодня регион перерабатывает более 3 миллионов тонн молока в год, и наша задача – обеспечивать эту переработку собственной сырьевой базой. Для этого мы модернизируем и расширяем мощности в молочном животноводстве», — отметил Вячеслав Духин.

«Кузьминский» работает с 1963 года, разводит скот голштинской породы и производит сырое молоко. Земельный банк превышает 3,6 тыс. гектаров, поголовье составляет 2 046 животных, включая 926 коров. В 2025 году хозяйство произвело 9,6 тыс. тонн молока, средний надой на корову достиг 10,5 тыс. кг.

По данным министерства, хозяйство уже использует цифровые решения и служит испытательной площадкой компании «Маслов Групп». Часть разработок представлена на стенде региона. Робот добровольного доения «Поток» автоматизирует процесс и учитывает показатели каждой коровы. Ошейник «Пульс» помогает выявлять охоту и определять животное в стаде. Операционная система фермы «Арка» объединяет данные о стаде, воспроизводстве, здоровье и надоях. Под ее управлением находятся 450 тыс. коров в более чем 260 хозяйствах России, Беларуси и Казахстана.

В 2025 году «Кузьминский» получил 48 млн рублей господдержки на племенное животноводство, производство молока, страхование и агротехнологические работы.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.