В Серебряных Прудах строят фабрику полуфабрикатов на 31 тыс тонн

Новую пищевую фабрику мощностью почти 31 тыс. тонн продукции в год строят в городском округе Серебряные Пруды. Предприятие обеспечит более 790 рабочих мест, завершить проект планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Производственный комплекс площадью свыше 32 тыс. квадратных метров возводят в Подмосковье с 2024 года. После запуска здесь будут выпускать широкий ассортимент продукции: наггетсы из курицы и индейки, куриные палочки с сыром, овощные, гречневые и рисовые крокеты. В линейку также войдут творожные изделия — сырники с начинками, творожные палочки и крокеты.

Готовность объекта составляет около 22%. На площадке монтируют несущие и ограждающие конструкции. Ход работ контролирует Главное управление государственного строительного надзора Московской области, инспекторы проводят плановые проверки.

Проект реализует подмосковная компания «РУЗКОМ», производитель колбас и мясных деликатесов. Новый корпус позволит предприятию расширить ассортимент и увеличить объемы выпуска готовой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.