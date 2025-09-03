В сентябре рубль может остаться крепким — мнение аналитика

В краткосрочной перспективе (в сентябре) рубль может оставаться крепким, однако ближе к новогодним праздникам можно ожидать его ослабления, заявил РИАМО управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров.

Такие факторы, как цена на нефть и ключевая ставка, влияют на рубль опосредованно и с лагом. Более значимые и ощутимые для курса факторы — сальдо торгового баланса, и конкретно — ситуация с импортом, отмечает эксперт. С точки зрения сезонности наибольший объем товарного импорта наблюдается в ноябре-декабре (предновогодний период) — на выборке последних 10 лет спрос на валюту со стороны домохозяйств в этот период в среднем на 30% выше, чем в январе-феврале, добавляет он.

«Я ожидаю восстановление спроса на валюту благодаря росту объемов импорта ближе к концу года: укрепление рубля подстегивает спрос на импортные товары в России», — говорит Александров.

По его мнению, наряду с нарративом смягчения денежно-кредитной политики ЦБ предпосылки укрепления доллара по отношению к рублю сохраняются, однако реализация данного сценария более вероятна в октябре-декабре, поскольку окончание туристического сезона в сентябре может краткосрочно привести к снижению спроса на валюту и сохранению курса USD/RUB в диапазоне 77- 81 рубля.

«В краткосрочной перспективе (в сентябре) рубль может оставаться крепким, однако ближе к новогодним праздникам (ноябрь-декабрь) ожидаю его ослабление», — резюмирует эксперт.