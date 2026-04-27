Зафар Азимов оценил ход строительства нового завода в Истре: Россия переходит на отечественное энтеральное питание

24 апреля 2026 года владелец ЗАО «Инфаприм» Зафар Азимов осмотрел строительную площадку нового завода в подмосковной Истре. Он подчеркнул, что запуск объекта позволит России на 100% обеспечить внутренний рынок энтеральным питанием, преодолев зависимость от импорта в этом сегменте. Ранее «Инфаприму» совместно с отечественными производителями молочной отрасли уже удалось достичь подобных результатов на рынке детских молочных смесей: локализацию сырья довели до 90%.

В Истре возводится новый производственный цех и одновременно модернизируется существующая лаборатория контроля качества. «Мы создаем промышленность, которая будет служить людям и государству десятилетиями. Обеспечить Россию отечественным лечебным питанием — это вопрос не только экономики, но и национальной ответственности», — прокомментировал Азимов. После выхода на полную проектную мощность предприятие будет выпускать дополнительно 3 млн литров продукции в год, а также обеспечит 50 новых рабочих мест в регионе.

Срок окончания строительства — осень 2026 года. Объем инвестиций в проект составляет 4 млрд рублей, а в целом вложения «Инфаприма» в развитие производства в Подмосковье превысили 8 млрд рублей. В 2024 году компания уже завершила здесь реконструкцию завода сухих адаптированных молочных смесей стоимостью 4,2 млрд рублей. Таким образом, последовательная работа «Инфаприма» превращает Московскую область в один из крупнейших центров по производству лечебного и детского питания в стране.

ЗАО «Инфаприм» — российский производитель более 150 наименований специализированного питания: детских молочных смесей, продуктов для беременных и кормящих женщин, лечебного и энтерального питания, в том числе для людей с редкими заболеваниями. Компания экспортирует продукцию в 12 государств. Запуск новых объектов выводит «Инфаприм» на лидирующие позиции в государствах Центральной Азии.