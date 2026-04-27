«Диктант Победы» написали более чем на 30 площадках в Наро-Фоминском округе

24 апреля в Наро-Фоминском городском округе в восьмой раз прошла международная акция «Диктант Победы». Написать его можно было на более чем 30 площадках, открытых для всех желающих, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С каждым годом формат акции становится более содержательным.

«Заметил: с каждым годом вопросы сложнее, глубже — логика войны, малоизвестные эпизоды, параллели Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Это уже не „тест на память“, а проверка знаний и понимания истории», — отметил глава округа Роман Шамнэ.

Он принял участие в акции, выбрав наро-фоминскую школу № 7. Перед началом посетил школьный музей, где обратил внимание на бережное отношение к памяти и истории образовательного учреждения, носящего имя Героя Советского Союза Николая Ивановича Григорьева.

Одним из запоминающихся стал вопрос под номером 23 об «огненном рейде» лейтенанта Хетагурова. «Было приятно написать „Наро-Фоминск“», — делились участники. При этом большинство заданий, по их словам, требовало серьезной подготовки и вдумчивого подхода.

За партами вместе со школьниками диктант писали ветераны СВО, депутаты и жители округа. Акция традиционно объединила людей разных поколений.

«Признавались: вопросы заставили крепко подумать. Но помогало прочитанное, увиденное. Школьники говорили о том, что многое узнавали на экскурсиях, на уроках истории», — отмечается по итогам мероприятия.

Отдельное внимание участники обратили на связь исторических событий с современностью. «Отметил, что в заданиях немало параллелей между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Историческая правда, силу которой мы понимаем с возрастом и с опытом», — сказал ветеран СВО Денис Тихонов.

Акция «Диктант Победы» остается самой массовой инициативой, направленной на сохранение исторической памяти. В этом году она объединила порядка трех миллионов человек по всему миру.

