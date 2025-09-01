Эксперт: в сентябре продолжится рост цен на все виды топлива

В сентябре продолжится рост цен на все виды топлива, в том числе на бензин, но он будет плавным, так как правительство ввело эмбарго на вывоз бензина из России за рубеж для всех экспортеров и ФАС пристально следит за рынком, отметила она.

«Все лето стоимость бензина росла, даже были предпосылки увидеть на АЗС завышенные цены за АИ-95 в 70 рублей. Однако благодаря введению дополнительных мер регулирования этой цифры удалось избежать. В сентябре будет идти рост еще две недели, так как ремонты на НПЗ продолжаются, значит АИ-92 и АИ-95 подрастут в цене минимум на 20-30 копеек за литр. Сейчас средняя цена за литр в столице 59,3 и 65,5 рублей соответственно», — рассказала Бунина.

По ее словам, цены на дизель до середины сентября будут подрастать, затем рост остановится, а ближе к зиме вновь начнется подъем.