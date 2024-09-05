В сентябре ожидается рост цен как на бензин, так и на дизель

сегодня в 12:37

Оптовые цены на топливо достигли сезонного максимума по ряду причин. В сентябре ожидается дальнейшее увеличение цен на бензин и дизель, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В связи с небольшой нехваткой объема топлива на внутреннем рынке наблюдается рост его стоимости в последнее время.

«В Москве уже замечена цена на АИ-95 в 65 рублей — это слишком много. На дизель стабильно растет цена из-за осеннего периода сбора урожая», — отмечает эксперт.

По ее мнению, рост стоимости топлива произошел из-за ремонтов НПЗ, инфляции, повлиял также сезонный фактор.

«В сентябре стабильно ждем рост цен на топливо — как на бензин, так и на дизель», — сказала Бунина.