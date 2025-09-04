В сентябре-октябре ожидается ажиотажный спрос на обогреватели в России

Осенью 2025 года ожидается повышенный спрос на обогреватели по сравнению со среднестатистическими показателями предыдущих лет. Основной драйвер — фактическая температура в отопительный сезон, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Спрос на обогреватели в России осенью 2025 года будет сформирован под влиянием нескольких ключевых тенденций, отмечает он.

В условиях повышенной нагрузки на энергосистему и износа коммунальной инфраструктуры в некоторых регионах сохраняется риск аварий и задержек с включением отопления. Это заставляет граждан заранее покупать обогреватели как страховку от холода в межсезонье.

В то же время уровень доходов населения будет определять, какие именно модели обогревателей будут пользоваться спросом. Экономическая неопределенность может подтолкнуть спрос в сторону более дешевых моделей, полагает Морковкин.

«Возможен ажиотажный спрос уже в сентябре-октябре, когда в некоторых регионах Сибири, а также европейского севера устанавливаются устойчивые ночные отрицательные температуры. Дефицит популярных моделей на прилавках ожидать не стоит, однако возможен локальный рост цен на 15-25% из-за высокого спроса», — комментирует экономист.

При этом к осени 2025 года цепочки поставок должны быть полностью налажены, а доля обогревателей китайских и российских брендов (часто собранных в России из импортных комплектующих) останется доминирующей. Цены будут зависеть от курса рубля, подчеркнул Морковкин.