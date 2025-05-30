В Щелкове планируют открыть производство проминструментов

Китайская компания «Юн Бинлэ» построит производственный комплекс площадью 5 000 кв. метров в городском округе Щелково. На нем запустят производство оборудования, которое будет поставляться по всей России и в страны СНГ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплекс возведут на территории индустриального парка «iЩелково». Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 600 млн рублей.

На новом предприятии будут выпускать строительные и алмазные инструменты, фрезы по дереву и камню, биты для шуруповерта, инструменты для деревообработки и металлообработки, а также прочие расходные материалы.

«После ввода новой площадки в эксплуатацию, для жителей Щелково и ближайших муниципалитетов будет создано около 50 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Завершить строительство компания планирует в течение двух лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.