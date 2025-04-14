В РЖД указали на резкий рост недобросовестных заявок на вывоз угля в порты

В Минэнерго заметили, что доля недобросовестных запросов на вывоз угля в порты юга и северо-запада резко возросла до 30%. В РЖД сообщают, что экспорт угля в западном направлении стал нерентабельным из-за падения цен на уголь и сильного рубля, пишет РБК .

«Мы (РЖД — ред.) в первом квартале и в апреле столкнулись с вызовом, которого до этого не испытывали, — это инфлированные заявки. О чем идет речь? Когда грузоотправитель занимается так называемым читерством: перезаявляет объем груза, которого фактически нет», — рассказал замгендиректора компании Михаил Глазков.

Он отметил, что в нормальном соотношении отклонение заявок от фактического и заявленного объемов груза составляло 2%, но за первые 3 месяца 2025 года этот показатель резко вырос. Таких заявок в направлении портов Азово-Черноморского бассейна и северо-запада стало до 30%. Грубо говоря, каждый третий вагон, который следовал в порты, был «лишним».

По словам Глазкова, только за март потери в перевозках оценили в более чем 150 тыс. тонн угля ежесуточно. За месяц этот показатель вырастает примерно до 4,5 млн тонн. Речь об угле, который по бумагам был перевезен, но по факту поставщик не предоставил этот объем.

С октября 2024 года РЖД активно сокращают количество пустых вагонов в инфраструктуре из-за роста парка на сети до более 1,3 млн единиц. Глазков заявил, что в настоящее время профицит составляет 295 тыс. вагонов. С начала текущего года компания уже вывела из обращения 150 тыс. вагонов.