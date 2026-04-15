В Рузском округе построят завод трансформаторных подстанций

Производственный комплекс по выпуску трансформаторных подстанций построят в Рузском муниципальном округе Подмосковья. Компания «Энерготех» получила разрешение на строительство, инвестиции в проект составят 55 млн рублей, завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие разместят на земельном участке, предоставленном инвестору на льготных условиях по программе «Земля за 1 рубль». На заводе будут выпускать блочные комплектные трансформаторные подстанции и вводные распределительные устройства, а также комплектующие к ним. Проектная мощность составит до 150 единиц продукции в год.

«Инвестиции в проект составят 55 млн рублей. В результате его реализации будет создано более 20 новых рабочих мест. Завершение проекта запланировано на 2027 год», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в регионе можно на инвестиционной карте Московской области. Сервис работает в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.