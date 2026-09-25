В Рузском округе 25 сентября разъяснили правила регистрации торговых объектов

Новый порядок действует с 1 сентября 2026 года. Новые нестационарные торговые объекты (НТО) на частной земле необходимо включить в схему размещения до начала работы. Владельцы действующих объектов должны сделать это до 1 июня 2027 года. После этой даты незарегистрированным НТО грозят меры за административное правонарушение и демонтаж.

На встрече предпринимателям объяснили, как зарегистрировать объект через портал «МОй АПК» — от создания аккаунта до получения решения. Заявление подают онлайн на каждый НТО отдельно. Пакет документов состоит из шести позиций, срок рассмотрения — до 60 календарных дней. Участники также обсудили требования к конструкции, материалам, санитарным расстояниям и доступности объектов для маломобильных граждан.

Во встрече участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области в Рузском округе Оксана Боуш, представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Антон Ильин, председатель совета депутатов округа Ирина Вереина, депутат Владимир Бурмистенков и директор МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП» Вадим Антонов. На вопросы предпринимателей ответили. При поддержке Оксаны Боуш планируют создать чат для владельцев НТО и земельных участков.

«Не откладывайте регистрацию — времени до 1 июня 2027 года достаточно, но лучше начать подготовку документов уже сейчас», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«Регистрация и включение в схему размещения — это как раз тот инструмент, который позволяет держать ситуацию под контролем», — прокомментировал депутат совета депутатов округа Андрей Сорокин. Он обратил внимание на комфорт и безопасность людей, а также на соблюдение санитарных норм.

Подать заявление можно на moapk.mosreg.ru в разделе «Сервисы → Торговля → НТО на частной земле». Справки по телефону: +7 (496) 272-41-31.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.