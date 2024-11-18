В Рузе запущено новое производство моющих и чистящих средств
Фото - © ООО «АМ.РУ»
В октябре в подмосковной Рузе стартовал выпуск новой продукции: ассортимент ООО «АМ.РУ» пополнился гелями для стирки, кондиционерами для белья, жидким мылом, средством для пола и посуды под торговой маркой ROYBLAN. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В своем производстве компания применяет обратноосмотическую воду. Технология обратного осмоса позволяет удалить 98% солей, органических веществ, бактерий и других частиц из воды.
По завершении реализации проекта завод будет выпускать 56 видов продуктов бытовой химии.
Планируемые рабочие места по проекту — 10 человек.
Продукцию рузской компании можно найти на маркетплейсах: Озон, ЯндексМаркет и других.
Расширение ассортимента товаров бытовой химии позволит привлечь новых клиентов и увеличить прибыль предприятия.
Использование технологии обратного осмоса для очистки воды делает продукцию более безопасной и экологичной, что положительно сказывается на репутации компании и предпочтениях покупателей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.
«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.