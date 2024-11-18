сегодня в 16:48

В Рузе запущено новое производство моющих и чистящих средств

В октябре в подмосковной Рузе стартовал выпуск новой продукции: ассортимент ООО «АМ.РУ» пополнился гелями для стирки, кондиционерами для белья, жидким мылом, средством для пола и посуды под торговой маркой ROYBLAN. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В своем производстве компания применяет обратноосмотическую воду. Технология обратного осмоса позволяет удалить 98% солей, органических веществ, бактерий и других частиц из воды.

По завершении реализации проекта завод будет выпускать 56 видов продуктов бытовой химии.

Планируемые рабочие места по проекту — 10 человек.

Продукцию рузской компании можно найти на маркетплейсах: Озон, ЯндексМаркет и других.

Расширение ассортимента товаров бытовой химии позволит привлечь новых клиентов и увеличить прибыль предприятия.

Использование технологии обратного осмоса для очистки воды делает продукцию более безопасной и экологичной, что положительно сказывается на репутации компании и предпочтениях покупателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.