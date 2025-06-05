В Рузе состоялся форум «Диалог бизнеса и власти»

Приуроченный ко Дню российского предпринимательства форум «Диалог бизнеса и власти» прошел в Рузе. В конференц-зале Дворца водных видов спорта «Руза» собрались представители местного бизнеса, организаций, госструктур, банков, а также индивидуальные предприниматели, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся мер поддержки, обменяться опытом, поделиться своими знаниями и достижениями, наладить полезные связи и просто пообщаться в конструктивном ключе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.