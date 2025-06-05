В Рузе состоялся форум «Диалог бизнеса и власти»
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Приуроченный ко Дню российского предпринимательства форум «Диалог бизнеса и власти» прошел в Рузе. В конференц-зале Дворца водных видов спорта «Руза» собрались представители местного бизнеса, организаций, госструктур, банков, а также индивидуальные предприниматели, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся мер поддержки, обменяться опытом, поделиться своими знаниями и достижениями, наладить полезные связи и просто пообщаться в конструктивном ключе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Спикерами форума выступили заместители министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Тимофей Васильев и Анатолий Мальцан, которые рассказали о мерах поддержки промышленных предприятий и работе центра управления регионом «Бизнес».
Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев вручил награды местным предпринимателям, кто своим трудом и усердием добился значительных успехов в бизнесе.
«Цель нашего инвестиционного блока и прежде всего глав территорий — максимально содействовать, предлагать различные формы ведения бизнеса», — заявил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее губернатор рассказывал о важности развития индустриальных парков на территории региона.