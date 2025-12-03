В рублях или долларах: эксперт дал советы по вкладам для россиян

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что в данной экономической ситуации жителям России лучше не делать вклады в иностранной валюте, сообщает Газета.ru .

«Расчеты показывают, что вклад в рублях на год в конце ноября — начале декабря 2024 года принес бы более 50 тыс. рублей выгоды по сравнению с покупкой долларов из расчета на каждые 100 тыс. рублей. Если учитывать еще и комиссию при валютных операциях, разница оказывается еще заметнее», — сказал экономист.

По его словам, люди, осуществившие конвертацию рублей в доллары с конца ноября по начало декабря 2024 года и совершившие обратный обмен валюты в настоящее время, понесли убытки, достигающие примерно 30% от первоначальной суммы. Таким образом, с каждых 100 тыс. рублей было потеряно около 30 тыс.

Специалист подчеркнул, что в начале декабря 2025 года процентные ставки по рублевым вкладам сроком на год достигали привлекательных значений, в некоторых случаях превышая 22% годовых. Размещение аналогичной суммы на депозит под такую процентную ставку позволило бы вкладчику получить доход в размере приблизительно 22 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.