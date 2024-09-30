В Россию возвращается известный французский коньяк

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«Ведомости»: в РФ снова начнут продавать французский коньяк Hardy

Российская фирма Ladoga подписала договор с французской компанией Hardy о поставках алкогольных напитков с таким же названием в РФ. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материал « Ведомостей ».

Коньяк Hardy в РФ раньше привозила из-за границы другая компания. Однако контракт закончился в августе 2023 года, и напиток временно исчез из российских магазинов.

Цена бутылки Hardy варьируется в пределах от 7 до 82,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что алкогольные бренды возвращаются в Россию параллельным импортом. Продукцию от европейских компаний покупают у оптовых организаций.