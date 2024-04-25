В российский регион привезли 350 тонн изюма из Ирана

За несколько дней в морской порт «Астрахань» привезли семь новых партий иранского изюма общим весом 358 тонн. С 14 по 20 апреля заграничная продукция проходила карантинный фитосанитарный контроль, сообщает «Бриф24» .

По итогам исследований, которые прошли в лабораториях, оформлено семь актов карантинного фитосанитарного контроля. Они необходимы для дальнейшей реализации иранского изюма в Астраханской области.

В Россельхознадзоре по Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областям сообщили, что с января 2024 года в регион доставили 94 партии изюма. Суммарный вес сушеных ягод винограда, привезенных в Астраханскую область, — более 3,7 тысячи тонн.