В России значительно выросли зарплаты в сфере благоустройства территорий

Анализ рынка труда в сфере озеленения и благоустройства территории показал, что в I квартале 2025 года средние зарплатные предложения для специалистов этой сферы выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 65 711 рублей в месяц. Лидером по росту предлагаемой зарплаты оказалась вакансия разнорабочего, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Рейтинг профессий

За последний год зарплатные предложения для новых работников увеличились на 38%, составив 57 627 рублей в месяц. Эти специалисты выполняют широкий спектр задач: от погрузки материалов до помощи в монтаже элементов благоустройства.

На 25% за год выросли предлагаемые заработные платы на вакансию дворника — новым сотрудникам в первом квартале текущего года стали предлагать в среднем 47 208 рублей в месяц.

Третье место — у садовника, в I квартале текущего года работодатели готовы были предложить новым сотрудникам в среднем 58 784 рубля в месяц, что на 23% больше по сравнению с показателем за первый квартал прошлого года.

Замыкают пятерку лидеров профессии монтажника (+16%) и бригадира (+13%), чьи средние зарплатные предложения достигли 85 165 рублей в месяц и 77 608 рублей в месяц. Монтажники, как правило, занимаются установкой скамеек, фонарей, ограждений и других элементов городской инфраструктуры. Бригадиры координируют работу команды, контролируют качество и сроки выполнения работ. Далее в рейтинге следуют агроном (89 429 рублей в месяц) и прораб (124 159 рублей в месяц).

Почему растут зарплаты в сфере благоустройства

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» портала «Авито Работа» Андрей Кучеренков отметил, что рост зарплатных предложений в сфере благоустройства — это закономерный ответ рынка труда на увеличивающийся спрос. Во-первых, в 2025 году продолжилась реализация федеральных и муниципальных программ по развитию городской среды, таких как «Формирование комфортной городской среды» и «Инфраструктура для жизни». Во-вторых, бизнес активнее инвестирует в благоустройство коммерческих территорий — от торговых центров до жилых комплексов.

Он добавил, что особенно ощущается дефицит квалифицированных кадров: работодатели готовы платить больше за опытных монтажников и бригадиров, способных координировать сложные проекты. Например, спрос на бригадиров в I квартале при сравнении год к году вырос на 126%. При этом даже на позиции без специального образования, такие как разнорабочие, зарплаты растут опережающими темпами — на 38% за год.

Ожидается, что тренд сохранится как минимум до конца лета — традиционно пикового сезона для сферы. При этом ключевым вызовом станет не только привлечение, но и удержание персонала, заключил Кучеренков.