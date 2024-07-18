В России заметили риски для грибных компаний

Сдержанный интерес к культивируемым грибам из-за доступности дикоросов и небольшая рентабельность грибоводства создают риски для такого бизнеса. В частности, под угрозой банкротства оказалась национальная грибная компания (НГК) «Кашира», сообщает «Коммерсант» .

У фирмы накопился долг почти в 1,5 млрд рублей. Заявление о несостоятельности компании может подать Райффайзенбанк. При этом юристы не исключают, что организация получит контроль над производителем, обратив взыскание на заложенные доли.

В залоге у банка находятся 100% долей в НГК и ее здание общей площадью 1,1 тыс. «квадратов». Весной Райффайзенбанк собирал предложения по уступке прав требований к «Кашире».

Как пояснил советник банкротной практики BGP Litigation Владимир Клименко, обратиться в суд с заявлением о банкротстве кредитор может, если долг превышает 2 млн рублей, а также просрочен свыше чем на три месяца. Заявление публикуется не менее чем за 15 дней до этого.

По словам руководителя проектов компании «ЮрТехКонсалт» Анастасии Лысенко, за указанный период компания может погасить долг или договориться о реструктуризации задолженности.