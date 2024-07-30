В России заявили, что отечественный автопром преодолел кризис 2022 года

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что российскому автопрому удалось преодолеть кризис 2022 года. Он также отметил, что Россия сейчас сотрудничает с Китаем в сфере производства автомобилей, сообщает Общественное Телевидение России .

Вместе с тем Кадаков заявил, что в международном сотрудничестве имеются проблемы.

«Не видно всех проблем глубинных, которые находятся в этом партнерстве. Они (фирмы из КНР — ред.) не хотят никак вообще себя в этом деле афишировать», — утверждает автоэксперт.

По его словам, PR-инициативы в этом вопросе опережают фактическое производство. Кроме того, у России и Китая отсутствуют совместные производства в традиционном понимании, считает Кадаков.

По его словам, в рамках данного сектора у РФ сохраняются деловые связи даже с недружественными государствами. В отдельных случаях осуществляется закупка сырья, в других — компонентов, и порой поставки происходят обходными путями, а иногда — через Китай, утверждает Кадаков.